Европе предрекли постоянный рост цен на энергоносители

МВФ: из-за конфликта на Украине в Европе будут постоянно дорожать энергоносители

В Европе могут постоянно дорожать энергоносители из-за конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) пишет РИА Новости.

По мнению организации, продолжение обострения ситуации в регионе может еще больше ослабить энергетическую безопасность региона из-за увеличения доли энергетических расходов в ВВП на фоне роста цен. Экономическая активность Европы, таким образом, будет еще более чувствительной к проблемам с поставками энергоносителей, предрекли в МВФ.

В документе отмечается также, что антироссийские санкции, планы по оказу от поставок углеводородов к 2030 году и торговые ограничения в среднесрочной перспективе окажут на энергобезопасность континента смешанный эффект. В фонде ожидают, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2 процента ВВП, несмотря на снижение потребления.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза (ЕС) обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оценить ущерб, который принесет экономике объединения ограничение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. О последствиях, которые принесет запрет на перевалку СПГ, и не будут ли они для стран Европы значительнее, чем для РФ, задумались Бельгия, Германия и Франция.