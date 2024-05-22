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07:33, 22 мая 2024Экономика

В Европе задумались о последствиях ограничения на поставки российского газа

Reuters: страны ЕС попросили оценить ущерб от ограничений на импорт СПГ из РФ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд стран Евросоюза (ЕС) обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оценить ущерб, который принесет экономике объединения ограничение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

На фоне подготовки нового пакета санкций Бельгия, Германия и Франция задумались о последствиях, которые принесет запрет на перевалку СПГ, и не будут ли они для стран Европы значительнее, чем для РФ. О намерении включить запрет на импорт российского СПГ в 14-й пакет ограничений в апреле сообщил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

Дипломаты отмечают, что спешка с согласованием новых санкций связана с вступлением Венгрии в должность председателя ЕС, которое состоится в июле. Премьер-министр страны Виктор Орбан выступает против ограничений и ранее пытался заблокировать помощь Украине и ввести рестрикции в отношении Москвы. В стране обещают блокировать любые ограничения, которые могут привести к росту цен на энергоресурсы.

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По словам источников, в Европе обсуждают, следует ли привлекать местные компании к ответственности за своих дистрибьюторов в третьих странах. Дипломаты обеспокоены, что дополнительные ужесточения повредят бизнесу после предыдущих мер по запрету на реэкспорт в Россию.

Как оценивают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах может затронуть контракты на 12 миллионов тонн. Он не позволит доставить грузы в рамках действующих контрактов «Ямал СПГ» «Новатэка» и вынудит предприятие объявить форс-мажоры по большей части обязательств.
Завод, использующий для транспортировки 15 ледовых танкеров класса Arc7, которые перегружают СПГ в Европе на обычные танкеры, поставляет топливо в порты Монтуар-де-Бретань и Зебрюгге во Франции и Бельгии, откуда они перенаправляются на другие рынки.

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      Вячеслав Агапов
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