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15:26, 28 мая 2024Силовые структуры

ФСБ заявила о попытках США милитаризовать Арктику

Кулишов: США пытаются милитаризовать Арктику, чтобы помешать России
Начало событий в новости В ФСБ заявили о готовности оперативно увеличить число пограничников при угрозе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

США и их союзники предпринимают попытки милитаризовать Арктику с целью помешать экономическому развитию российского сектора в регионе. Об этом заявил РИА Новости глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, богатый природными и биологическими ресурсами, имеющий большой транспортно-логистический потенциал, российский сектор Арктики стал объектом посягательства западных стран. Они создают юридические, экономические и информационные условия для режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования воплощению российских экономических проектов.

Кулишов также сообщил, что для расширения спектра по охране госграницы в Арктике сейчас строятся новые пограничные сторожевые корабли ледового класса, обновляется инфраструктура. На вооружение ФСБ принимаются современные технические средства охраны границы.

Ранее 28 мая глава Погранслужбы заявил, что ФСБ готова оперативно увеличить число пограничников на границе в Калининградской области при возникновении угрозы.

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      Любовь Ширижик
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