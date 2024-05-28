В ФСБ заявили о готовности оперативно увеличить число пограничников при угрозе

Кулишов: ФСБ готова в короткий срок увеличить число пограничников в Калининграде

ФСБ России возложила на Финляндию вину за миграционный кризис на границе

Начало событий в новости ФСБ России возложила на Финляндию вину за миграционный кризис на границе

ФСБ готова оперативно увеличить число пограничников на границе в Калининградской области при возникновении угрозы. Об этом РИА Новости заявил глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, обстановка на этом участке госграницы находится под пристальным вниманием из-за недружественной политики западных стран. В настоящее время в регионе находится оптимальное количество пограничников, которые обеспечивают охрану территории, отметил генерал.

При возникновении новых угроз и обострения обстановки в короткий срок может быть увеличена группировка сил, добавил Кулишов.

Ранее он заявил, что миграционный кризис на границе России и Финляндии в 2023 году был спровоцирован заявлениями Хельсинки о готовности предоставлять убежище всем иностранцам.