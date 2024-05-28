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13:15, 28 мая 2024Силовые структуры

ФСБ России возложила на Финляндию вину за миграционный кризис на границе

Кулишов: Хельсинки спровоцировали миграционный кризис на границе с РФ
Начало событий в новости В ФСБ отметили обострение обстановки на границе России с Финляндией

Фото: Reuters

Миграционный кризис на границе России и Финляндии в 2023 году был спровоцирован заявлениями Хельсинки о готовности предоставлять убежище всем иностранцам. Об этом заявил РИА Новости глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, в соцсетях и западной прессе Финляндия активно выражала готовность предоставлять убежище всем, даже нелегалам, что привело к значительному увеличению выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, прибывших в ноябре 2023 года на российско-финляндский участок границы. Там оказалось примерно две тысячи иностранцев, пытавшихся выехать в Европу, из них более тысячи направлялись на территорию Финляндии. Но затем Хельсинки в одностороннем порядке закрыли пункты пропуска и прекратили международное пассажирское сообщение с Россией, мотивируя свое решение якобы умышленными действиями со стороны Москвы по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза.

В итоге увеличилось в пять раз число попыток незаконного пересечения границы иностранцами, отметил Кулишов. Также ограничения с финляндской стороны сместили миграционный поток в северные регионы России, в результате чего в Мурманской области застряли 500 иностранных граждан, оказавшихся зимой перед «закрытыми европейскими воротами». Россия помогла им вернуться домой, благодаря чему обстановка на границе стабилизировалась, указал генерал.

Ранее Кулишов возложил на Хельсинки вину за обострение обстановки на российско-финской границе.

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      Любовь Ширижик
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