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12:41, 28 мая 2024Силовые структуры

В ФСБ отметили обострение обстановки на границе России с Финляндией

Кулишов: обстановка на границе России обострилась из-за действий Финляндии
Начало событий в новости ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Обстановка на российско-финской границе обострилась из-за односторонних решений со стороны Хельсинки. Об этом РИА Новости заявил глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, еще недавно между двумя странами были добрососедские отношения, однако Финляндия в конце 2023 года закрыла в одностороннем порядке пункты пропуска через границу и прекратила пассажирское сообщение с Россией. Эти решения привели к обострению ситуации. В настоящее время, отметил генерал ФСБ, международное сотрудничество по линии пограничных служб России и Финляндии находится на минимальном уровне.

Ранее 28 мая Кулишов сообщил, что российские пограничники за 2023 год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов.

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      Любовь Ширижик
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