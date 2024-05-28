ГИБДД России вернули название Госавтоинспекция

Черников: ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

Об этом Черников рассказал в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России. Он уточнил, что такое решение уже урегулировано законодательно.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, а в конце 90-х ее переименовали в ГИБДД. В начала 2000 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.

Ранее Черников оценил возможность снижения минимального возраста для получения прав. Он заявил, что речи о том, чтобы снизить возраст, с которого гражданам дается право управления транспортным средством, не идет.

