Глава ГИБДД оценил возможность снижения минимального возраста для получения прав

Глава ГИБДД Черников: минимальный возраст получения прав снижать не планируется

Речи о том, чтобы снизить возраст, с которого гражданам дается право управления транспортным средством, не идет. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, его цитирует ТАСС.

«Ну не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортом», — сказал руководитель ГИБДД, отвечая на вопрос о возможности снижения возраста получения водительского удостоверения.

В России с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). С 18 лет после сдачи экзаменов граждане могут управлять мотоциклами (А), легковыми автомобилями (В), трициклами и квадрициклами (В1) и грузовыми автомобилями (С, С1). Трамваями, троллейбусами и автобусами можно управлять только с 21 года за исключением ряда случаев.

Чтобы получить право сдавать экзамен в ГИБДД на права, ученик, помимо соответствия его возрасту минимально допустимому, должен закончить обучение в автошколе, пройти медосвидетельствование и получить справку.