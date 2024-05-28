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09:13, 28 мая 2024Силовые структуры

Глава одного из российских муниципалитетов выписывал себе премии и попался

Дело о хищении завели на главу муниципалитета в Якутии за премии себе и родным

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования Верхоянского района, которого заподозрили в хищении бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Якутии.

По данным следствия, в период с декабря 2019 года по декабрь 2022-го глава давал незаконные поручения одному из подчиненных о подготовке документов для начисления премий себе и своим родным — брату и супруге. Опасаясь увольнения, работник бухгалтерии перечислял запрашиваемые деньги на указанные счета, которыми получатели распоряжались по собственному усмотрению.

В отношении главы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Ранее Советский районный суд Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Олеся Мицкевич
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