Советника российского губернатора заключили под стражу

Суд арестовал советника орловского губернатора Лежнева

Советский районный суд города Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Красного моста в Орле и моста через реку Сосна на автодороге Вахнова-Вожжево, а также капитальному ремонту моста «Дружба» через Оку.

По версии следствия, Лежнев действовал в составе организованной группы с использованием служебного положения. Общий ущерб от хищений из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ремонта мостов в Орловской области превысил 76 миллионов рублей.

Возведение Красного моста обошлось государству в два миллиарда рублей, а он обрушился через пять дней после открытия.

Лежнев был задержан 26 мая после дачи показаний его подельником — подрядчиком и гендиректором белгородской компании «Ремспецмост».