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12:33, 2 сентября 2024Силовые структуры

Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

Экс-советник губернатора Орловской области Лежнев обвиняется в создании ОПГ
Начало событий в новости Советника российского губернатора заключили под стражу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экс-советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу предъявлено обвинение. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от экс-заместителя председателя областного cовета Валентину Остроушко.

По ее словам, Лежнев обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

Ранее сообщалось, что Советский районный суд города Орла арестовал Лежнева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он действовал в составе ОПГ с использованием служебного положения. Общий ущерб от хищений из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ремонта мостов в Орловской области превысил 76 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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