Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

Экс-советник губернатора Орловской области Лежнев обвиняется в создании ОПГ

Экс-советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу предъявлено обвинение. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от экс-заместителя председателя областного cовета Валентину Остроушко.

По ее словам, Лежнев обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

Ранее сообщалось, что Советский районный суд города Орла арестовал Лежнева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он действовал в составе ОПГ с использованием служебного положения. Общий ущерб от хищений из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ремонта мостов в Орловской области превысил 76 миллионов рублей.