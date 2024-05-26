Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 26 мая 2024Силовые структуры

Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

Советник губернатора Орловской области Лежнев задержан по делу о хищении
Начало событий в новости В доме советника главы российского региона прошли обыски

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Орловской области советник губернатора региона Сергей Лежнев задержан по делу о хищении 76 миллионов рублей. Об сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на источники.

Сейчас Лежнев находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Орле. По данным издания, чиновник занимался доставкой гуманитарных грузов в зону специальной военной операции (СВО).

Как уточняет «Орел Times», Лежнева задержали по делу о многомиллионном хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Об этом рассказал осужденный ранее подрядчик — гендиректор белгородской компании ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов — во время дачи показаний.

В январе 2022 года в доме Лежнева прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

      В России пообещали не допустить повторения подобной уходу Boeing ситуации

      Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

      Патриарх Кирилл объяснил зависть богатых стран к России

      ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

      Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

      Основатель мужского журнала «Андрей» занялся изданием для участников СВО

      Названы пять начинающихся как простуда опасных детских заболеваний

      Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше