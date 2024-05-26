Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

Советник губернатора Орловской области Лежнев задержан по делу о хищении

Начало событий в новости В доме советника главы российского региона прошли обыски

В Орловской области советник губернатора региона Сергей Лежнев задержан по делу о хищении 76 миллионов рублей. Об сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на источники.

Сейчас Лежнев находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Орле. По данным издания, чиновник занимался доставкой гуманитарных грузов в зону специальной военной операции (СВО).

Как уточняет «Орел Times», Лежнева задержали по делу о многомиллионном хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Об этом рассказал осужденный ранее подрядчик — гендиректор белгородской компании ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов — во время дачи показаний.

В январе 2022 года в доме Лежнева прошли обыски.