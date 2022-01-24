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В доме советника главы российского региона прошли обыски

У советника главы Орловской области провели обыски по делу о растрате 179 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгороде и Орле прошли обыски на работе и дома у советника главы Орловской области Сергея Лежнева и его окружения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Обыски у советника главы российского региона провели в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле и моста в Ливенском районе.

Как уточняет ТАСС, речь идет более чем о 179 миллионах рублей, похищенных при выполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дело было возбуждено еще в сентябре 2021 года.

Гендиректора ООО «Ремспецмост», выступавшего подрядной организацией, поместили под арест. По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года он совместно с другими лицами потратил из бюджета миллионы рублей на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс.

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Мария Рубникович
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