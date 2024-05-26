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17:23, 26 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области

Советник губернатора Орловской области Лежнев задержан за хищение 75 млн рублей
Начало событий в новости Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

Кадр: Telegram-канал «Советник Лежнев»

Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области. Следствие считает, что Сергей Лежнев украл 75 миллионов рублей, выделенных при строительстве Красного моста в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении Лежнева возбуждено уголовное дело по статье о хищении в особо крупном размере. В понедельник, 27 мая, ему будет избрана мера пресечения.

По информации авторов канала, строительство моста обошлось в два миллиарда рублей. После его открытия конструкция простояла пять дней и обрушилась.

Ранее сообщалось, что советника губернатора Орловской области задержали после того, как его подельник — подрядчик и гендиректор белгородской компании ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов — дал показания против Лежнева.

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      Анна Габай
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