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В отношении советника губернатора Орловской области возбудили уголовное дело
Советника губернатора Орловской области Лежнева заподозрили в мошенничестве
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области
В отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
По версии следствия, чиновника обвиняют в хищении 75 миллионов рублей, выделенных на строительство Красного моста в Орле. Возведение моста обошлось бюджету в два миллиарда рублей, мост обрушился через пять дней после открытия.
Лежнев был задержан 26 мая после того, как его подельник — подрядчик и гендиректор белгородской компании «Ремспецмост» — дал против него показания.