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15:24, 27 мая 2024Силовые структуры

В отношении советника губернатора Орловской области возбудили уголовное дело

Советника губернатора Орловской области Лежнева заподозрили в мошенничестве
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области

Фото: Telegram-канал «Советник Лежнев»

В отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По версии следствия, чиновника обвиняют в хищении 75 миллионов рублей, выделенных на строительство Красного моста в Орле. Возведение моста обошлось бюджету в два миллиарда рублей, мост обрушился через пять дней после открытия.

Лежнев был задержан 26 мая после того, как его подельник — подрядчик и гендиректор белгородской компании «Ремспецмост» — дал против него показания.

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