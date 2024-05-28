Хуснуллин призвал не выдавать бесплатное жилье одной категории граждан

Хуснуллин: бесплатное жилье не должно выдаваться людям с несколькими квартирами

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал не выдавать бесплатное жилье тем, кто уже владеет несколькими квартирами. Об этом он заявил во время семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте России, пишет ТАСС.

По мнению зампреда правительства, необходимо обновить подход к постановке в очередь на бесплатное получение жилья в России. «Нам надо все-таки еще раз набраться мужества, проверить все подходы и очередности. Потому что из опыта целого ряда регионов, когда мы начинали проверять, кто стоит в очереди, 20-30 процентов отпадает. Если у человека есть жилье, есть доход, может быть, по две-три квартиры, а мы при этом ему, согласно обязательствам, продолжаем выделять квартиру», — отметил он. Хуснуллин добавил, что ежегодно кабмин направляет около 10 миллиардов рублей на жилье для детей-сирот, а еще 80 миллиардов из бюджета дают региональные власти.

Ранее в этот же день в Госдуме подчеркнули, что сделать жилье доступнее для всех категорий россиян поможет лишь один способ — массовое строительство домов под долгосрочную социальную аренду.