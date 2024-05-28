МИД: Ирландия официально признала Палестину суверенным государством

Ирландия официально признала Палестину суверенным государством. Об этом заявил министр иностранных дел страны Михол Мартин, сообщает ТАСС.

«Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с Государством Палестина», — заявил глава МИД по итогам специального правительственного заседания.

Мартин также сообщил о намерении повысить статус дипломатического представительства Палестины в Ирландии до посольства после соответствующей просьбы с палестинской стороны. Статус также будет повышен у диппредставительства Ирландии.

Ранее Мартин сообщил, что Ирландия намерена признать палестинское государство в границах 1967 года, однако это не означает признания действующего в анклаве правительства.