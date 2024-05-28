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14:38, 28 мая 2024Мир

Ирландия официально признала Палестину

МИД: Ирландия официально признала Палестину суверенным государством

Фото: Fadi Abdallah / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ирландия официально признала Палестину суверенным государством. Об этом заявил министр иностранных дел страны Михол Мартин, сообщает ТАСС.

«Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с Государством Палестина», — заявил глава МИД по итогам специального правительственного заседания.

Мартин также сообщил о намерении повысить статус дипломатического представительства Палестины в Ирландии до посольства после соответствующей просьбы с палестинской стороны. Статус также будет повышен у диппредставительства Ирландии.

Ранее Мартин сообщил, что Ирландия намерена признать палестинское государство в границах 1967 года, однако это не означает признания действующего в анклаве правительства.

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