Испания получит поддержку арабских стран после признания Палестины

El Pais: Испания примет делегацию из арабских стран после признания Палестины

Испания получит поддержку арабских и исламских стран через день после признания Палестины. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на дипломатические источники.

29 мая Мадрид примет большую делегацию министров иностранных дел стран Ближнего Востока, которые являются членами так называемой Контактной группы по сектору Газа.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Турции и Палестины, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества встретятся с премьер-министром Испании Педро Санчесом и главой испанского МИД Хосе Мануэлем Альбаресом. Политики обсудят продвижение формулы двух государств как единственного решения ближневосточного конфликта и шаги для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

Кроме того, в понедельник, 3 июня, Мадрид посетит министр иностранных дел Египта Самех Шукри, который не смог присоединиться ко встрече министров из-за визита в Китай.

«Присутствие арабских и исламских министров в испанской столице станет важной поддержкой решения испанского правительства признать палестинское государство в то время, когда Испания, как Ирландия и Норвегия являются объектами угроз правительства Израиля», — говорится в материале.

Ранее Санчес заявил, что Испания признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Также Мадрид признает в стране власть Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме.