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10:04, 28 мая 2024Мир

Премьер Испании раскрыл детали признания Палестины

Премьер Испании Санчес: Мадрид признал Палестину со столицей в Иерусалиме
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мадрид признал Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Детали признания палестинского государства раскрыл премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

«Испания признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, объединенное под властью Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в материале.

Премьер подчеркнул, что Мадрид не признает никаких изменений палестинских границ после 1967 года, если все стороны не согласятся с ними. Глава испанского правительства также уточнил, что официальное одобрение признания состоится 28 мая.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин рассказал, что Дублин намерен признать палестинское государство в границах 1967 года. Однако он отметил, что это не означает признание действующего в анклаве правительства.

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      Виктория Кондратьева
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