Премьер Испании раскрыл детали признания Палестины

Премьер Испании Санчес: Мадрид признал Палестину со столицей в Иерусалиме

Мадрид признал Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Детали признания палестинского государства раскрыл премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

«Испания признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, объединенное под властью Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в материале.

Премьер подчеркнул, что Мадрид не признает никаких изменений палестинских границ после 1967 года, если все стороны не согласятся с ними. Глава испанского правительства также уточнил, что официальное одобрение признания состоится 28 мая.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин рассказал, что Дублин намерен признать палестинское государство в границах 1967 года. Однако он отметил, что это не означает признание действующего в анклаве правительства.