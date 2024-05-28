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07:38, 28 мая 2024Силовые структуры

Изъятие свыше 158 килограммов наркотика у россиян попало на видео

Под Ярославлем силовики изъяли 158 кг мефедрона у организаторов нарколаборатории

Сотрудники полиции изъяли свыше полутора центнеров мефедрона у троих подозреваемых, организовавших нарколабораторию в хозяйственной постройке на территории Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики вбегают в постройку и задерживают одного из подозреваемых мужчин. После этого они поднимаются на чердак, где обнаруживают канистры с различными жидкостями, а также «ванночки» с неизвестным веществом белого цвета.

По данным Волк, все произошло в одном из сел под Ярославлем. В хозяйственной постройке полицейские обнаружили лабораторное оборудование, 40 канистр с различными жидкостями и неизвестный порошок. В нем, согласно экспертизе, содержится свыше 158 килограммов мефедрона.

Трое подозреваемых арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее в Москве задержали мужчину, который спрятал сверток с наркотиком в горлышко бутылки с вином.

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      Олеся Мицкевич
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