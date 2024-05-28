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10:16, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Пацанок» напала с молотком на соседа

Звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова напала с молотком на пьяного соседа

Кадр: «Телеканал Пятница» / YouTube

Звезда реалити-шоу «Пацанки» Александра Петрова напала с молотком на нетрезвого соседа, мужчина подал заявление в полицию. Об этом стало известно «Mash на Мойке».

Инцидент произошел у дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Отмечается, что Петрова в ходе конфликта с соседом выбежала во двор и начала бить мужчину молотком по спине и голове.

Мужчине вызвали скорую помощь. «Оппонента девушки забрали в состоянии алкогольного опьянения и с подозрением на сотряс. Сейчас пострадавший проходит обследование — перед этим он успел подать заявление в полицию», — говорится в публикации.

Сама участница реалити-проекта рассказала, что уже шесть лет конфликтует с соседом из-за того, что он регулярно шумит под окнами. Петрова заверила, что делала мужчине замечания, однако он обычно грубо ей отвечал.

Ранее российская блогерша Виолетта Чиковани заявила, что на съемках нового шоу «Это нормально?», которое ведут певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров, на нее напала участница проекта «Пацанки» Яна Лукьянова. Чиковани пожаловалась, что после конфликта у нее обнаружили гематому, а также царапины и ссадины на лице.

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      Олег Давыдов
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