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18:46, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности драки со звездой «Пацанок» на съемках шоу Бузовой

Блогерша Чиковани рассказала, что на нее напали на съемках шоу «Это нормально?»

Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Популярная российская блогерша Виолетта Чиковани рассказала, что на съемках нового шоу «Это нормально?», которое ведут певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров, на нее напала звезда проекта «Пацанки» Яна Лукьянова. Подробности драки она раскрыла в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись их беседы доступна на YouTube-канале «Алена, блин!».

По словам Чиковани, на съемках одного из выпусков «Это нормально?» она сидела рядом с Лукьяновой. «Она настолько сильно жестикулировала, что постоянно задевала мою правую щеку. (…) Я ей говорю: "Можешь не трогать меня?". Она говорит: "А то что?"» — вспомнила она детали конфликта со звездой «Пацанок».

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После словесной перепалки Лукьянова вцепилась Чиковани в лицо. Как уточнила блогерша, во время потасовки оппонентка вырвала у нее клок волос.

Отвечая на вопрос журналистки, собирается ли она подавать на Лукьянову заявление в полицию, Чиковани ответила положительно. Она уточнила, что уже сходила в больницу и сняла побои. Блогерша пожаловалась, что у нее обнаружили гематому, а также царапины и ссадины на лице.

Ранее стало известно, что на съемках шоу «Это нормально?» блогер Евгений Ершов подрался с другим участником передачи. Их разняли присутствовавшие в студии люди.

Премьера шоу канала ТНТ «Это нормально?», ведущими которого стали Бузова и Дибров, запланирована на 19 февраля. В эфире программы две команды — женская и мужская — должны угадать, что жители России считают нормальным, а что нет.

Виолетта Чиковани — российская блогерша и певица, была участницей шоу «Новые звезды в Африке» и «Последний герой». Яна Лукьянова прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Пацанки» и «Дом-2».

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      Олег Давыдов
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