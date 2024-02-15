Раскрыты подробности драки со звездой «Пацанок» на съемках шоу Бузовой

Блогерша Чиковани рассказала, что на нее напали на съемках шоу «Это нормально?»

Популярная российская блогерша Виолетта Чиковани рассказала, что на съемках нового шоу «Это нормально?», которое ведут певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров, на нее напала звезда проекта «Пацанки» Яна Лукьянова. Подробности драки она раскрыла в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись их беседы доступна на YouTube-канале «Алена, блин!».

По словам Чиковани, на съемках одного из выпусков «Это нормально?» она сидела рядом с Лукьяновой. «Она настолько сильно жестикулировала, что постоянно задевала мою правую щеку. (…) Я ей говорю: "Можешь не трогать меня?". Она говорит: "А то что?"» — вспомнила она детали конфликта со звездой «Пацанок».

После словесной перепалки Лукьянова вцепилась Чиковани в лицо. Как уточнила блогерша, во время потасовки оппонентка вырвала у нее клок волос.

Отвечая на вопрос журналистки, собирается ли она подавать на Лукьянову заявление в полицию, Чиковани ответила положительно. Она уточнила, что уже сходила в больницу и сняла побои. Блогерша пожаловалась, что у нее обнаружили гематому, а также царапины и ссадины на лице.

Ранее стало известно, что на съемках шоу «Это нормально?» блогер Евгений Ершов подрался с другим участником передачи. Их разняли присутствовавшие в студии люди.

Премьера шоу канала ТНТ «Это нормально?», ведущими которого стали Бузова и Дибров, запланирована на 19 февраля. В эфире программы две команды — женская и мужская — должны угадать, что жители России считают нормальным, а что нет.

Виолетта Чиковани — российская блогерша и певица, была участницей шоу «Новые звезды в Африке» и «Последний герой». Яна Лукьянова прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Пацанки» и «Дом-2».