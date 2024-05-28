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12:26, 28 мая 2024Путешествия

Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

Власти Индонезии захотели запустить прямые рейсы на Бали из России

Фото: BahbahAconk / Shutterstock / Fotodom

Власти Индонезии захотели запустить прямое авиасообщение на Бали из России. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики азиатской страны Сандиага Уно, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам высокопоставленного чиновника, прямые рейсы на излюбленный курорт россиян могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне.

Глава ведомства отметил, что страна пыталась сделать это последние два года. «Мы согласовываем все с Минтрансом, — добавил он. — Планируем и надеемся, что это получится сделать в этом году».

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Министр подчеркнул, что почти 90 процентов российских туристов знают Бали и считают его своим основным туристическим направлением. «Обычно они проводят отпуск в кругу семьи и используют для своих поездок роскошные условия», — отметил Уно.

Ранее россиян обвинили в колонизации Бали, после того как в соцсетях появился скриншот из Google Maps с надписью на русском языке. Публикация стала вирусной и даже привлекла внимание местных властей. На изображении видно, что район Чангу в округе Северная Кута в приложении обозначен как «New Москва».

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