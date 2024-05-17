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10:29, 17 мая 2024Путешествия

Россиян обвинили в колонизации острова Бали

CNN Indonesia: россиян обвинили в колонизации Бали из-за поста в соцсетях

Фото: Unsplash

Российских туристов обвинили в колонизации Бали, после того как в соцсетях появился скриншот из Google Maps с надписью на русском языке. Публикация стала вирусной и даже привлекла внимание местных властей, сообщает CNN Indonesia.

На изображении видно, что район Чангу в округе Северная Кута в приложении обозначен как «New Москва». Отмечается, что пост может быть фейковый — сейчас этой надписи на онлайн-карте острова нет.

При этом комиссар полиции Пол Панджайтан заверил, что в Индонезии никаких изменений не произошло и район по-прежнему официально называется Чангу.

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Публикация так возмутила местных жителей, что дошла до министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандияги Уно. Чиновник отметил, что проверит изображение на соответствие правилам страны и региональным нормам.

В то же время Уно обратил внимание, что и в других городах встречаются китайские (чайна-тауны) или индийские кварталы (Little Дели). Министр увидел в ситуации возможность для дальнейшего развития туризма.

Российский тревел-блогер побывал на Бали и назвал курорт помойкой. «Узкие улочки, мало тротуаров и нужно быть осторожным с байками», — предупредил он.

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      Мария Борисова
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