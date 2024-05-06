Россиянин побывал на Бали и назвал популярный остров помойкой

Российский тревел-блогер побывал на Бали и назвал популярный индонезийский остров помойкой. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что из аэропорта сразу отправился в район Кута. Он назвал это место «крайне паршивым» и задался вопросом: «И эта помойка — тот самый Бали?». Затем мужчина отправился в город Убуд, который очень популярен среди туристов.

«Гулять пешком по Убуду, да и вообще где-либо на Бали, — это что-то из разряда невозможного. Узкие улочки, мало тротуаров и нужно быть осторожным с байками, проезжающими по этим переулкам, маневрирующими между людьми», — описал блогер.

По словам россиянина, дорожное движение — главный минус Бали. Перемещение на небольшие расстояния занимает часы из-за пробок, объяснил он.

«Тем не менее, я открыл для себя кайф на севере Бали. В некоторых местах дороги там вообще пустые — не много людей ездит куда-либо дальше Убуда», — заключил Кутовой.

Ранее этот же блогер побывал во Вьетнаме и описал местных жителей фразой «любят поспать на работе». По словам автора публикации, особенно часто этим занимаются таксисты — они спят прямо на улице в своих транспортных средствах.