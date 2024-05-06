Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 6 мая 2024Путешествия

Россиянин побывал на Бали и назвал популярный остров помойкой

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российский тревел-блогер побывал на Бали и назвал популярный индонезийский остров помойкой. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что из аэропорта сразу отправился в район Кута. Он назвал это место «крайне паршивым» и задался вопросом: «И эта помойка — тот самый Бали?». Затем мужчина отправился в город Убуд, который очень популярен среди туристов.

«Гулять пешком по Убуду, да и вообще где-либо на Бали, — это что-то из разряда невозможного. Узкие улочки, мало тротуаров и нужно быть осторожным с байками, проезжающими по этим переулкам, маневрирующими между людьми», — описал блогер.

Материалы по теме:
Где отдохнуть на море летом 2024 года: лучшие российские курорты
Где отдохнуть на море летом 2024 года:лучшие российские курорты
5 апреля 2024
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024

По словам россиянина, дорожное движение — главный минус Бали. Перемещение на небольшие расстояния занимает часы из-за пробок, объяснил он.

«Тем не менее, я открыл для себя кайф на севере Бали. В некоторых местах дороги там вообще пустые — не много людей ездит куда-либо дальше Убуда», — заключил Кутовой.

Ранее этот же блогер побывал во Вьетнаме и описал местных жителей фразой «любят поспать на работе». По словам автора публикации, особенно часто этим занимаются таксисты — они спят прямо на улице в своих транспортных средствах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не смог сдержать улыбки». В Китае удивились поведению Лукашенко во время встречи с российским лидером в Кремле

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

      Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

      Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

      Россиянам стали чаще отказывать в реструктуризации кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше