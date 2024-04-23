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05:31, 23 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал во Вьетнаме и описал местных фразой «спят на работе»

Фото: Kham / Reuters

Российский тревел-блогер побывал во Вьетнаме и описал местных жителей фразой «любят поспать на работе». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, особенно часто этим занимаются таксисты — они спят прямо на улице в своих транспортных средствах. Еще одной особенностью страну он назвал любовь к кофейным напиткам. «Вьетнам помешан на кофе. Здесь в любом городе вы найдете кофейни на каждом углу», — заметил Кутовой.

Ранее этот же путешественник побывал в Камбодже и не захотел туда возвращаться. По его словам, Камбоджа «близка к самым нищим местам Индии». При этом люди часто говорят, что страна быстро развивается, а сервис там становится лучше.

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      Марк Успенский
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