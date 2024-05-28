Найдены сокровища легендарного польского авантюриста, лжепророка и отшельника

Польские кладоискатели нашли сокровища легендарного авантюриста Антони Ячевского

Кладоискатели нашли сокровища, которые прятал легендарный польский авантюрист Антони Ячевский. Об этом сообщает Livescience.

Согласно преданию, Ячевски скрывался в горах у города Кельце в конце XVII — начале XVIII веков. Он жил как отшельник и уверял, что в пустыне перед ним явилась Богородица, даровавшая ему целительную силу. Люди, измученные чумой и войнами, охотно верили его рассказам. К Ячевскому шли паломники и платили за лечение серебром и золотом. В конце концов его схватили власти и объявили лжепророком. Он бежал, но в 1712 году снова попался. На волю его больше не отпустили.

Кладоискатели из Свентокшиской поисковой группы еще в 2022 году отыскали богатства, которые, предположительно, скопил Ячевски, но объявили о них лишь теперь. «Мы долго ждали, почти два года, прежде чем объявить о находке, но это того стоило», — объясняет глава поисковой группы Себастьян Грабовец. По его словам, им удалось подтвердить, что легенда об отшельнике близ Кельце основана на реальных событиях.

Большую часть клада составляют серебряные монеты, датируемые концом XVII — началом XVIII веков. Среди них оказался золотой гамбургский дукат с изображением Богоматери с младенцем. В нем просверлено отверстие — вероятно, владелец пропускал в него шнурок и носил на шее как медальон.

Ранее недалеко от польского города Щецин была найдена загадочная банка с золотом. На глубине 15-20 сантиметров кладоискатели обнаружили ржавую банку, с 70 золотыми монетами.