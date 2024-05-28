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11:47, 28 мая 2024Из жизни

Найдены сокровища легендарного польского авантюриста, лжепророка и отшельника

Польские кладоискатели нашли сокровища легендарного авантюриста Антони Ячевского

Фото: ancient coins / Shutterstock / Fotodom

Кладоискатели нашли сокровища, которые прятал легендарный польский авантюрист Антони Ячевский. Об этом сообщает Livescience.

Согласно преданию, Ячевски скрывался в горах у города Кельце в конце XVII — начале XVIII веков. Он жил как отшельник и уверял, что в пустыне перед ним явилась Богородица, даровавшая ему целительную силу. Люди, измученные чумой и войнами, охотно верили его рассказам. К Ячевскому шли паломники и платили за лечение серебром и золотом. В конце концов его схватили власти и объявили лжепророком. Он бежал, но в 1712 году снова попался. На волю его больше не отпустили.

Кладоискатели из Свентокшиской поисковой группы еще в 2022 году отыскали богатства, которые, предположительно, скопил Ячевски, но объявили о них лишь теперь. «Мы долго ждали, почти два года, прежде чем объявить о находке, но это того стоило», — объясняет глава поисковой группы Себастьян Грабовец. По его словам, им удалось подтвердить, что легенда об отшельнике близ Кельце основана на реальных событиях.

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Большую часть клада составляют серебряные монеты, датируемые концом XVII — началом XVIII веков. Среди них оказался золотой гамбургский дукат с изображением Богоматери с младенцем. В нем просверлено отверстие — вероятно, владелец пропускал в него шнурок и носил на шее как медальон.

Ранее недалеко от польского города Щецин была найдена загадочная банка с золотом. На глубине 15-20 сантиметров кладоискатели обнаружили ржавую банку, с 70 золотыми монетами.

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      Олег Парамонов
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