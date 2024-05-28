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03:10, 28 мая 2024Экономика

Страховщик высказался о возмещении ущерба по «Крокус сити холлу»

Страховщик еще не принял решение о возмещении ущерба по «Крокус сити холлу»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус сити холла» еще не принято, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе «Ингосстраха». Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в компании, новых заявлений от пострадавших в «Крокусе» не поступало. «Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов», — высказались в пресс-службе.

24 марта сообщалось, что имущественные риски концертного зала «Крокус Сити Холла» были застрахованы в «Ингосстрахе». Компания пообещала, что выполнит перед «Крокусом» все свои обязательства в соответствии с договором страхования.

В Союзе торговых центров (СТЦ) России заявили, что реконструкция «Крокуса» после теракта начнется не раньше весны 2025 года, а сумма ущерба составила от 6 до 12 миллиардов рублей.

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      Марина Совина
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