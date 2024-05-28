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18:09, 28 мая 2024Культура

Лидер группы «Мираж» рассказал об «отмене» русской культуры в Европе

Лидер группы «Мираж» Горбашов столкнулся с «отменой» русской культуры в Германии

Фото: @alexey_gorbashov

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал об «отмене» русской культуры в Европе. Его слова приводит MK.RU.

Музыкальный коллектив побывал на гастролях в Германии в рамках мероприятия «Русская ярмарка». «В Германии проживает около 3 миллионов жителей, которые разговаривают по-русски. "Русская ярмарка" проходит каждый год — это масштабное мероприятие, которое посещает несколько десятков тысяч человек. Правда, в прошлом году местные власти потребовали убрать из названия слово "русская"», — рассказал Горбашов.

По словам музыканта, владельцам русских клубов и магазинов в Германии поступают угрозы и требования сменить названия заведений. Запрещать русскую культуру стало модно, отметил Горбашов. «Что радует, несмотря на все сложности и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, наши концерты в "недружественных" странах не прекращаются», — заключил он.

Ранее итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) высказался об «отмене» русской культуры на Западе.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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