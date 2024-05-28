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12:10, 28 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей фазе

Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей фазе противостояния
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Информационная война является прелюдией к горячей фазе противостояния. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества республики в Могилеве, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер рассказал, что перед мероприятием пытался вспомнить, когда появились понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» и прочие. По его словам, они начали входить в лексикон 6-7 лет назад.

«А сколько лет явлениям, которые они называют? Не посчитаем. (…) Потому что информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не пропустят удар извне, как это случилось в середине прошлого века. Как он подчеркивал, у Минска и Москвы есть совместная группировка Союзного государства, которая проходит необходимую подготовку.

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      Кристина Есикова
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