Лукашенко отказался считать себя агрессором

Лукашенко заявил, что не считает себя агрессором и не хочет войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает себя агрессором, а также подчеркнул, что не хочет войны. Его цитирует БелТА.

«Я не хочу никакой войны. Уверен, что подавляющее большинство [людей] в Беларуси не хотят войны», — заявил Лукашенко на форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве.

При этом белорусский лидер отмечает, что через СМИ он пытается донести народу, что на то, «что происходит сейчас, и соответственно надо реагировать». Но это, подчеркивает Лукашенко, не значит, что он «агрессор», как об этом говорят в Польше.

«Я больше всего, больше, чем миллионы белорусов, не приемлю и не хочу войны», — заявил президент.

Ранее Лукашенко призвал журналистов не стесняться слова «пропаганда» и усилить в Белоруссии идеологическую работу. При этом он подчеркнул, что жителей страны не нужно «кормить болтовней».