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12:46, 28 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал не стесняться слова «пропаганда»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не стесняться слова «пропаганда»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не стесняться слова «пропаганда» и усилить идеологическую работу в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна», — сказал политик.

Он также заявил, что Белоруссию не нужно «кормить болтовней» о демократических ценностях и независимых СМИ, так как на Западе закрывают медиа и сажают в тюрьмы журналистов, посмевших не согласиться с политикой властей.

Ранее Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей фазе противостояния. По его словам, понятия «фейки», «постправда» и «ментальная война» начали входить в лексикон 6-7 лет назад.

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      Илья Таксюр
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