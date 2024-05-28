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20:18, 28 мая 2024Мир

Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

Макрон: разрешение на присутствие французских военных на Украине было поспешным

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Разрешение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на присутствие французских инструкторов на украинской территории было сделано поспешно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает Reuters.

Он отметил, что заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что он подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам в ближайшее время посетить украинские учебные центры было «неудачным и несогласованным».

Макрон также добавил, что украинская сторона с тех пор «исправила сказанное», а также пообещал больше не комментировать эту ситуацию.

27 мая Александр Сырский в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню по видеосвязи сообщил, что подписал документы, позволяющие пребывать в стране французским военным инструкторам. Он похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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      Лина Пивоварова
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