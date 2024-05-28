МИД Польши объяснил решение ограничить передвижение дипломатов России

МИД Польши обвинил дипломатов России в причастности к диверсиям

Ограничения на передвижение дипломатов из России связаны с обвинениями в их причастности к диверсиям на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать», — сказал дипломат.

При этом Вроньский не уточнил, были ли конкретно случаи диверсий, а также он не предоставил каких-либо доказательств о причастности российской стороны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна ограничит передвижение по своей территории дипломатов из России. В частности, российские дипломаты смогут перемещаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы в границах регионов, на которых они находятся. Данное решение не касается посла, который может передвигаться по всей территории страны.