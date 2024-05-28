Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 28 мая 2024Мир

МИД Польши объяснил решение ограничить передвижение дипломатов России

МИД Польши обвинил дипломатов России в причастности к диверсиям
СюжетДиверсии в России

Фото: Sebastian Indra / MSZ / Wikimedia

Ограничения на передвижение дипломатов из России связаны с обвинениями в их причастности к диверсиям на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать», — сказал дипломат.

При этом Вроньский не уточнил, были ли конкретно случаи диверсий, а также он не предоставил каких-либо доказательств о причастности российской стороны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна ограничит передвижение по своей территории дипломатов из России. В частности, российские дипломаты смогут перемещаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы в границах регионов, на которых они находятся. Данное решение не касается посла, который может передвигаться по всей территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше