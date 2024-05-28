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15:50, 28 мая 2024Мир

Милей признал собственное профанство и назначил премьером опытного политика

Новый премьер Аргентины: Милей назначил меня, потому что он не понимает политики

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Новый премьер-министр Аргентины Гильермо Франкос объяснил свое назначение тем, что президент страны Хавьер Милей признал собственное профанство. Его слова приводит издание Clarín.

«Президент назначил меня, так как он осознает, что ему трудно с аргентинской политикой, потому что он ее не понимает», — заявил новый глава кабмина.

Франкос добавил, что у него есть «больше возможностей выстраивать с другими диалог», чем у президента Милея.

Ранее сообщалось, что аргентинский лидер Хавьер Милей сменил премьер-министра, сняв с этой должности Николаса Поссе и передав ее министру внутренних дел Гильермо Франкосу. Уточняется, что МВД республики утратит статус министерства и превратится в секретариат, которым будет руководить Франкос.

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      Лина Пивоварова
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