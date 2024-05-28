Президент Аргентины сменил премьер-министра

Президент Аргентины Милей сменил премьера Поссе на главу МВД Франкоса

Президент Аргентины Хавьер Милей сменил премьер-министра, сняв с этой должности Николаса Поссе и передав ее министру внутренних дел Гильермо Франкосу, сообщает ТАСС.

«Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», — заявили в пресс-службе офиса главы государства.

Уточняется, что МВД республики утратит статус министерства и превратится в секретариат, которым будет руководить Франкос.

Ранее Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал жену испанского премьер-министра Педро Санчеса коррумпированной, отказавшись извиняться за свои слова, после чего Испания навсегда отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.