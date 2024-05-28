ГИБДД спустя 26 лет переименовали обратно в Госавтоинспекцию

Российская ГИБДД теперь вновь официально называется ГАИ. О том, что дорожной полиции вернули прежнее наименование, высказался начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) служба называлась последние 26 лет.

Глава ГАИ заявил, что возврат этого названия официально урегулирован

Черников пояснил, что возвращение прежнего названия урегулировали законодательно, и все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом этого.

При этом о переименовании он высказался в самом конце заседания в ответ на пожелание председателя Общественного совета при МВД Анатолия Кучерены сотрудникам ГИБДД «внимательно профилактировать тех, кто нарушает правила».

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Такое, блин, название… Михаил Черников начальник ГАИ

А на слова члена Общественного совета Константина Абрамова, что «у нас скоро милиция будет», Черников ответил: «Милиция — не знаю, [вернется ли]».

ГИБДД носила это название 26 лет

На сайте МВД ведомство на данный момент указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД МВД России). Там же подчеркивается, что это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства. На официальном сайте службы в шапке она указана как «Госавтоинспекция».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) была учреждена в 1936 году. А в 1998 году она была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Как напоминает РБК, целью того переименования называлось создание положительного имиджа дорожной инспекции. В 2002 году указом президента Владимира Путина аббревиатура ГАИ вновь добавилась к ГИБДД, и они стали считаться равнозначными. Путин тогда заявлял, что сам не понимал смысла переименования. «Есть такая организация — ГИБДД. Трудно выговаривается, и вообще не очень понятно, зачем переименовали. Так до сих пор никто внятно не может объяснить», — говорил он во время прямой линии в декабре 2001 года.

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

С 2004 года на патрульные автомобили стали наносить надпись ДПС (дорожно-патрульная служба) после создания в структуре ДОБДД (департамент обеспечения безопасности дорожного движения).

В 2011 году во время реформы МВД и переименования милиции в полицию Сергей Миронов, занимавший тогда должность спикера Совфеда, предлагал переименовать ГАИ в «дорожную полицию». Но этого не произошло.