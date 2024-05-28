Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль

Минфин РФ предложил увеличить налог на прибыль с 20% до 25%

Министерство финансов России предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. Об этом

говорится в материалах ведомства, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

При этом Минфин указал на необходимость сохранения так называемой «дедушкиной оговорки» — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.

Отмечается, что после 2022 года российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов, и многим компаниям удалось их преодолеть. Более того, из-за ухода с рынка иностранных конкурентов отечественный бизнес сумел существенно нарастить прибыль. В Минфине также обратили внимание, что 20-процентная ставка налога на прибыль является одной из самых низких среди развитых экономик.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил согласие с планами создания более справедливой системы налогообложения. При этом глава организации Александр Шохин отметил, что считает правильным реализовать этот принцип за счет увеличения ставки налога только для той части прибыли, которая бизнесом не инвестируется.