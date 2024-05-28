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15:03, 28 мая 2024Россия

Минобороны предупредило о планах ВСУ применить токсические вещества в зоне СВО

МО РФ: ВСУ планируют крупномасштабно применить токсичные вещества в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Данные о планах Украины, по его словам, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах. Киев, помимо этого, оснащает штурмовые группы газовыми гранатами — их же, как и другие химикаты, войска сбрасывают с беспилотников.

«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер. Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном», — сказал Кириллов, уточнив, что такие случаи зафиксированы в районе Донецка и населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

В феврале Минобороны обвинило ВСУ в приминении химиката, который вызывает ожоги дыхательных путей. Экспертиза показала наличие в нем ядовитого вещества антрахинон, который обладает токсическим действием: способен вызвать слепоту, нарушение функции печени и почек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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