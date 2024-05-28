Минобороны России обвинило Украину в применении химоружия
Украина применяла химоружие в районе Донецка, Горловки и Артемовска. С обвинениями в адрес Киева выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, его заявления опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Как заявил Кириллов, случаи применения запрещенных боеприпасов также были зафиксированы в районе Кременной и Богдановки. При этом Криллов добавил, что химоружие использовалось при одобрении стран Запада.
«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками», — объявил Кириллов и подчеркнул, что применение этого типа оружия стало системным.
По словам главы войск РХБЗ, первые случаи применения Украиной химоружия — хлорпикрина — были отмечены еще в 2014 году.
Ранее, 26 мая, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Харьковской области близ города Липцы.