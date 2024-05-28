МО России: Украина применяла химоружие в районе Донецка, Горловки и Артемовска

Украина применяла химоружие в районе Донецка, Горловки и Артемовска. С обвинениями в адрес Киева выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, его заявления опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

Как заявил Кириллов, случаи применения запрещенных боеприпасов также были зафиксированы в районе Кременной и Богдановки. При этом Криллов добавил, что химоружие использовалось при одобрении стран Запада.

«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками», — объявил Кириллов и подчеркнул, что применение этого типа оружия стало системным.

По словам главы войск РХБЗ, первые случаи применения Украиной химоружия — хлорпикрина — были отмечены еще в 2014 году.

Ранее, 26 мая, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Харьковской области близ города Липцы.