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08:34, 28 мая 2024Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили главные заблуждения о сексе

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. Своими открытиями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Для некоторых пользователей стало сюрпризом, что секс вовсе не обязан длиться долго.

Оказалось, что чем дольше он длится, тем лучше

Le_Gazzo_Ladroпользователь Reddit

Многие также пожаловались, что им в сексуальной жизни пришлось бороться с родительскими установками.

Мать говорила, что секс — это то, что люди делают, когда любят друг друга, и я думала, что если парень хочет секса со мной, он действительно ко мне неравнодушен. О, я быстро убедилась в обратном

Put-A-Bird-On-It пользовательница Reddit

Что женщины ненавидят секс и каждый раз их приходится буквально насиловать. Спасибо, мамочка, за сломанную психику

covalentcookiesпользователь Reddit
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Некоторым мужчинам пришлось преодолевать убеждение, что секс не имеет отношения к эмоциональной привязанности.

Долгое время я отвергал это как глупости для слабаков. Физическое притяжение — это прекрасно и, конечно, важно, но у меня был лучший и самый продолжительный секс с женщинами, к которым я был эмоционально привязан, о которых заботился. Если нужно было только переспать без чувств, все было похоже на мастурбацию

Prize-Ad560пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, пережившие самые большие предательства со стороны близких, рассказали о своем опыте. Многие пользователи форума отметили, что незабываемую обиду им нанесли родители.

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      Александра Лисица
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