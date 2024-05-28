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11:01, 28 мая 2024Бывший СССР

На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

Подоляк признался в симпатии к очень мощному внутреннему стержню Армении

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поздравил Армению с Днем Первой Республики. С поздравительными словами он выступил в интервью изданию AnalitikaUA.

Подоляк пожелал стране удачи и «всегда правильно выбирать союзников». «Я думаю, что то, что делает сегодня Армения, в любом случае приведет к удаче, и значит, она не зря выбрала для себя быть самой собой в свое время», — заявил он.

Политик также признался в симпатии к «очень мощному внутреннему стержню» Армении, граждане которой, по его словам, понимают цену самобытности и свободы. «Это вызывает только уважение, симпатию и желание всегда помочь, поддержать и не только словом, но и действиями», — добавил он.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказывается считать Ереван союзником Москвы по вопросу Украины, призвав Киев диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности.

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      Георгий Нестеров
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