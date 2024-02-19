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00:26, 19 февраля 2024Бывший СССР

«Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе Украины.

Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ

Никол Пашинянпремьер-министр Армении

Политик подчеркнул, что говорил об этом еще два года назад. По его мнению, Украина должна диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности, иного пути у Киева нет.

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20 сентября 2023

Пашинян счел невозможным продолжать военное сотрудничество с Россией

Армения не может продолжать выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше — республике требуются другие союзники, заявил в начале февраля Пашинян.

Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил. В ней должно быть указано, с кем и как должна сотрудничать Армения в оборонной сфере.

Политик отметил, что в прошлом такой вопрос не стоял, поскольку ранее военное сотрудничество Армении было на 97 процентов связано с Москвой.

Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин. Поэтому нужно понять, как Армении строить отношения с Индией, Ираном и другими странами

Никол Пашинянпремьер-министр Армении

Ранее Пашинян, выступая в Европарламенте, упрекнул Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются в том числе Россия и Армения, за позицию по карабахскому конфликту. По его словам, в решающий момент организация оставила Ереван один на один с проблемами.

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В России Армению упрекали в следовании по пути Зеленского

После выступления премьер-министра Армении в Европарламенте высокопоставленный источник в Москве заявил, что Россия расценивает его высказывания как провокацию.

Он выразил уверенность в том, что Пашинян «семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».

В октябре 2023 года президент Украины и премьер-министр Армении провели короткую беседу в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, это была их первая встреча.

В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить отношения с Киевом как звенья одной цепи.

По ее словам, все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении.

Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада хотят дружить с Арменией против России. При этом глава МИД отметил, что Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении и Ереван может сам определять, как выстраивать отношения с другими странами.

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      Марина Совина
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