Лавров обвинил Запад в стремлении дружить с Арменией против России

Лавров: Запад обхаживает Армению, чтобы дружить с ней против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада хотят дружить с Арменией против России. Его заявление, показанное в эфире телеканала «Россия 1», приводит ТАСС.

С этой целью они «обхаживают» Ереван, добавил Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении и Ереван может сам определять, как выстраивать отношения с другими странами.

В октябре Лавров высказал надежду, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться заявлений о неизменности политического курса страны.