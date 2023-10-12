В МИД выразили надежду на неизменность политического курса Армении

Лавров: надеемся, что Пашинян будет придерживаться заявлений о курсе Армении

Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться заявлений о неизменности политического курса страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ велась сайте дипведомства.

Лавров напомнил, что несколько дней назад Пашинян дал интервью в котором обозначил, что Армения не меняет свои ориентиры. «Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении», — сказал он.

Нагнетание антироссийских настроений министр назвал искусственным. Лавров отметил, что в Армении создают неправительственные организации, которые нацелены на продвижение недружественных отношений между государствами. «Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», — подчеркнул он.

Тем не менее Москва убеждена, что в подавляющим большинстве армянский народ заинтересован в развитии исторически братских связей с Россией, заключил Лавров.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой. Он уточнил, что Армения «не отказывается выполнять обязательства». Также премьер отметил, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны.