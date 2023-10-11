Пашинян прокомментировал опасения закрытия российского рынка для Армении

Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия рынка России для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Его слова приводит РИА Новости.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, за последние 20-30 лет возникали сотни проблем с ввозом армянской продукции в Россию. Политик добавил, что сейчас проблемы с ввозом продукции уже решены.

Ранее чиновник заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой.

7 октября Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха.