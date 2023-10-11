Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:51, 11 октября 2023Бывший СССР

Пашинян прокомментировал опасения закрытия российского рынка для Армении

Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия рынка России для Армении
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Его слова приводит РИА Новости.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, за последние 20-30 лет возникали сотни проблем с ввозом армянской продукции в Россию. Политик добавил, что сейчас проблемы с ввозом продукции уже решены.

Ранее чиновник заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой.

7 октября Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за войны Израиля и ХАМАС. Чего боится Киев?

    Отделения «Почты России» предложили ремонтировать за счет маркетплейсов

    Пьяный полицейский переехал лежащего пожарного в Подмосковье

    Россиянам объяснили важность употребления сыра с плесенью

    На Западе рассказали о выпуске старых снарядов для Украины

    Полковник описал текущую стратегию России в зоне СВО

    В США предрекли Израилю разгром без помощи США

    В Афганистане зафиксировали сильное землетрясение

    В США заявили об угрозе уничтожения авиации ВСУ новым оружием России

    Пашинян прокомментировал опасения закрытия российского рынка для Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости