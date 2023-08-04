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14:59, 4 августа 2023Экономика

Поставки в Россию из одной страны выросли в три раза

МИД РФ: товарооборот с Арменией за январь-май 2023 года вырос на 86 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Товарооборот России с Арменией за январь-май 2023 года вырос почти вдвое — на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

Общий объем товарооборота за период достиг 2,3 миллиарда долларов, при этом поставки из Армении в Россию увеличились рекордно — в 3,3 раза. По словам Гончара, это указывает на приоритетность российского рынка для армянских производителей.

Он отметил, что Москва ожидает продолжения наращивания товарооборота после расширения в июне пропускной способности пункта пропуска «Верхний Ларс». Также в конце июля были запущены регулярные морские контейнерные перевозки между Батуми и Новороссийском с грузоподъемностью парома около 12 тысяч тонн, добавил Гончар.

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Дипломат подчеркнул, что почти половина всех иностранных вложений в экономику Армении приходится на Россию. Страна также является одним из главных бенефициаров от участия в ЕАЭС. В прошлом году экспорт республики в страны союза увеличился на 1,6 миллиарда долларов — в три раза по сравнению с 2021 годом, при этом темпы роста поставок Армении в ЕАЭС превышают увеличение экспорта в третьи страны, отметил Гончар.

Ранее сообщалось, что, по данным Центрального банка Армении, в июне 2023 года из России в страну перевели 115,6 миллиона драмов, что на 39,4 процента меньше, чем в июне 2022-го, когда было переведено 190,7 миллиона. При этом из-за валютной переоценки объем переводов в рублях год к году сократился лишь на 0,9 процента. По курсу на 30 июня в этом месяце 2023 года в Армению из России перевели 26,6 миллиона рублей, в июне 2022-го — 24,6 миллиона по курсу на 20 июня 2022 года.

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