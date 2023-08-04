Россияне стали переводить меньше денег в одну страну

ЦБ Армении: в июне в страну из России перевели 28 миллионов рублей

В июне 2023 года из России в Армению перевели 115,6 миллиона драмов, что на 39,4 процента меньше, чем в июне 2022-го, когда в страну было переведено 190,7 миллиона драмов. Об этом свидетельствует статистика Центрального Банка Армении.

При этом, как отмечает Frank Media, из-за валютной переоценки объем переводов в рублях год к году сократился лишь на 0,9 процента. По курсу на 30 июня в этом месяце 2023 года в Армению из России перевели 26,6 миллиона рублей, в июне 2022-го — 24,6 миллиона по курсу на 20 июня 2022 года.

Переводы в июне 2023-го выросли по сравнению с маем этого года на один процент. По сравнению с другими месяцами, за исключением января, июньский показатель снизился. Больше всего денег из России в Армению перевели в феврале 2023-го — 236 миллиона драмов (45,6 миллиона рублей по курсу на 28 февраля 2023 года), что в два раза превышает январские показатели.

При этом переводы в Грузию, Казахстан и Кыргызстан в феврале в эти страны составили либо столько же, сколько в январе, либо гораздо меньше. Так, в Казахстан в феврале было переведено 10,5 миллиарда тенге в феврале и 11,2 миллиарда тенге в январе. В Грузию — 187 миллиона долларов в феврале и 267,6 миллиона долларов в январе.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о значительном сокращении денежных переводов россиян за рубеж. По ее словам, по итогам тогам первой половины 2023 года было переведено почти вдвое меньше по сравнению со второй половиной 2022-го.

Общий объем переводов, которые россияне совершили в Грузию, Армению, Казахстан и Киргизию, впервые с марта 2022-го сократился в мае 2023 года. Тогда было переведено 625,9 миллиона долларов, сокращение по сравнению с мартом 2022-го составило 33 процента.