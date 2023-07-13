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13:51, 13 июля 2023Экономика

Россияне стали переводить меньше денег за границу

РБК: в мае 2023 года объем переводов за границу из РФ сократился впервые с марта 2022-го

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сумма переводов, которые россияне в мае 2023 года совершили в Грузию, Армению, Казахстан и Киргизию, сократилась впервые с марта 2022-го год к году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты статистики переводов центральных банков этих четырех стран. В них учитываются денежные переводы из России в эти страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов.

В мае этого года россияне перевели в эти государства 625,9 миллиона долларов, на 33 процента меньше, чем в марте 2022-го. При этом в апреле 2023 года было переведено больше, чем в мае — 650,4 миллиона.

На протяжении последних 13 месяцев показатель показывал рост. Максимум денег россияне перевели в октябре 2022 года (1,1 миллиарда долларов). Максимальные показатели роста в годовом выражении наблюдались в октябре 2022 года (210 процентов) и в феврале 2023-го (225 процентов).

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В Грузию в мае 2023 года перевели на 55 процентов меньше, чем в мае 2022-го — 154,7 миллиона долларов. Объем переводов в Казахстан в этом месяце сократился на 78 процентов, до 23,7 миллиона рублей в годовом выражении. В Киргизию было переведено 160,5 миллиона долларов — на 35 процентов меньше, чем в этом же месяце 2022 года. При этом объем переводов в Армению продолжает расти, но замедляется. В мае 2023 года в страну перевели 287 миллиона, всего на восемь процентов больше, чем в мае 2022-го.

Одной из главных причин роста объемов переводов был переезд россиян в другие страны. После ухода международных платежных систем Visa и Mastercard выпущенные ими карты перестали работать за границей. Некоторые россияне предпочли выпустить банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы расплачиваться ими в других странах, а также совершать покупки в интернете.

Эксперты считают, что сокращение переводов может быть вызвано несколькими причинами. Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея полагает, что причины кроются и в изменении финансового поведения переехавших россиян, и в возвращении некоторых из них в Россию, а также в ограничениях на популярные способы переводов. Партнер KLP Legal Руслан Чермит считает, что снижение объемов переводов может быть связано с нежеланием банков соседних с Россией стран попасть под вторичные санкции США.

Например, ранее стало известно о проблемах, с которыми начали сталкиваться российские компании при попытке перевести платеж в банки Казахстана. Эксперты также связали это с нежеланием финансовых организаций попасть под вторичные санкции.

В 2022 году соседние с Россией страны резко нарастили объемы выпуска банковских карт — в некоторых государствах темпы роста оказались рекордными за последние пять лет.

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    Мария Черкасова
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