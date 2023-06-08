Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России

«Ведомости» узнали о растущем числе отказов банков Казахстана принимать платежи из России

Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции, пишут «Ведомости».

Лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова отметила, что узнать настоящую причину отказа не удается, так как его объясняют внутренней политикой организации. Основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов уверен, что рост связан с высадившимся в Казахстан и Армению «американским финансовым десантом».

По его словам, таким образом США хотят закрыть возможность для хождения рублей по миру и конвертации их в доллары. Из-за этого бизнес начал переключаться на Киргизию или Узбекистан, чтобы оплачивать импорт с помощью транзитных платежей.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер подчеркнул, что об официальном отказе от рубля речи не идет, это было бы слишком сильное обострение отношений для Астаны и Москвы. Он уверен, что речь идет о частных случаях, конкретных юридических лицах или же проблемы фиксируются при попытке оплаты по определенным категориям товаров.

Давыдова рассказала, что другим способом справиться с проблемой для российских предпринимателей становятся расчеты в тенге. Однако член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин заметил, что не пропустить платежи могут и в казахстанской валюте.

Представитель банка «Левобережный» объяснил политику казахстанских банков тем, что идти на конфликт с Вашингтоном они не могут. Во-первых, США являются крупным инвестором в экономику страны, в 2022 году сумма их вложений превышает российскую в три раза. А во-вторых, сами организации имеют ощутимую задолженность в долларах.

Ранее источники на рынке рассказали, что в последние две недели банки Армении, Казахстана и Гонконга все чаще блокируют попытки оплаты за поставку электроники по схеме параллельного импорта. Перевозчики не исключают, что через полгода Россия столкнется с дефицитом товаров соответствующей номенклатуры, потому что ужесточение контроля приняло всеобщий характер.

В начале мая глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что провозка через Казахстан грузов, приобретаемых в рамках параллельного импорта, значительно усложнилась. В ряде случаев транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению, хотя это значительно дороже.